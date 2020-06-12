Koronavirüs nedeniyle açığa alınan bilet iadeleri ödenmeye başlıyor

Bilet ücreti iadesi yapacak olan firmadan alınan bilgilere göre; daha önce alınan bilet fiyatı ile şu an ki sistemde olan bilet fiyatı karşılaştırılacak.

Eğer yolcu seyahatinden vazgeçmedi ise tekrar aynı yere yolculuk yapmak istiyorsa fark ücreti alınacak.

Yolcu, eğer bileti iade etmek istiyorsa aldığı fiyattan ücret iadesi yapılacak.