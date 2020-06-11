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    • 11.06.2020 18:52
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    Son dakika: ? 11 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 11 Haziran'ı yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.155,41 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Akçansa 12,12 11,26 7,64
    Global Yatırım Holding 3,92 3,66 7,10
    Bizim Mağazaları 18,45 17,50 5,43
    Tat Gıda 9,35 8,90 5,06
    Doğuş Otomotiv 12,74 12,15 4,86
    T.S.K.B. 1,24 1,19 4,20
    Şok Marketler 13,00 12,48 4,17
    Petkim 3,93 3,80 3,42
    Eczacıbaşı Yatırım 13,05 12,71 2,68
    Kordsa Teknik Tekstil 12,16 11,86 2,53
    Kerevitaş Gıda 4,30 4,20 2,38
    Logo Yazılım 73,50 71,90 2,23
    Otokar 140,90 137,90 2,18
    Koza Madencilik 12,52 12,26 2,12
    Gözde Girişim 4,57 4,48 2,01
    Yataş 7,66 7,51 2,00
    Aygaz 11,31 11,13 1,62
    Ford Otosan 68,60 67,55 1,55
    MLP Sağlık 17,42 17,19 1,34
    Koza Altın 77,00 76,00 1,32

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