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    • 12.06.2020 10:13
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    • 12.06.2020 10:45
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    : Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Destek ödemeleri bugün başlıyor

    haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , üreticilere ödenecek olan desteklerle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Üreticilere 886 milyon lira destek ödemeleri bugün başlıyor." dedi.

    Bakan müjdeyi verdi! Destek ödemeleri bugün başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Dr. , yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 886 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
    "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira,
    Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere;
    Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.
    Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak.

    Buna göre;
    0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00'den,
    4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00'den,
    8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.
    Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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