Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesine göre personel alım süreci tamamlanmış olup 2347 personelin yerleştirme işlemleri bugün itibariyle sonuçlandırılmıştır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün atamasını yapacağımız 2347 yeni çalışma arkadaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen olmak üzere toplam 2347 sözleşmeli çalışma arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Ülkemize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.