HANGİ DURUMLARDA KONUT KREDİSİ VERİLMEZ

Konut kredisinin verilmediği durumlar 2020 yılı için şu şekildedir;

Konut kredisini kullanmak için yapılacak başvurunun mutlaka mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, işyeri, depo, mağaza ya da arsa için konut kredisine başvuru yapılmamaktadır.

Satın alınacak konutun ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmış olması gerekmektedir. Kat mülkiyetine sahip olmayan konutlar için kredi verilmemektedir. Ayrıca kat irtifakı söz konusu ise bu durumda Yapı Kullanma İzin Belgesi gerekmektedir.

Satın alınacak konut bir akrabadan ise konut kredisi çekilmemektedir. Bu durumda kredi vermeyen bankalar, akrabalar arası konut satışını finansman olarak görmektedirler.

Konutun değerlendirilmesi için banka tarafından görevlendirilen eksper, evin satın alma koşullarına uygun olup olmadığına bakmaktadır. Eksperin bina için onay vermediği durumlarda konut kredisi verilmemektedir. Yapı izinleri kadar binanın yaşı, bulunduğu konum ve daha sonra satma değeri de eksper tarafından tespit edilmektedir. Eğer yeni yapılan bir bina için konut kredisi çekilecekse bu durumda da yapının en az yüzde 80'lik kısmının tamamlanmış olması gerekmektedir.