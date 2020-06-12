Borsa İstanbul'un yurt dışına nazaran hafta boyu pozitif ayrıştığını ifade eden Doğan, bazı günlerde gelen kayıpların ise sınırlı kaldığını belirtti. Borsa İstanbul'daki alımların daha çok yurt içi kaynaklı olduğunu bildiren uzman isim, bu durumun yurt dışı piyasalardan ayrışmamızı sağlayan yegâne unsur olarak dikkat çektiğini ifade etti.