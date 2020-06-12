Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 2019'da Türkiye'nin TANAP'tan 2.9 milyar metreküp gaz aldığını hatırlatarak, boru hattından bu yıl 6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşılmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak çeşitliliği için de değerli bir veri Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde tedarik zincirinde ve üretim alışkanlıklarında değişim yaşandığı bir dönemde TANAP'tan geçen 6 milyar metreküp gazın ne anlama geldiği konusuna da değinen Prof. Dr. Kumbaroğlu şunları söyledi: