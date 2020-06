At eti satan firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı at eti kanatlı eti satan firmalar listesi arama motorlarında araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemlerinde tespit edilen hileli ürünler duyuruluyor. Halk sağlığını hiçe sayan bu firmalar ifşa edilirken vatandaşlar da bu firmaların hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, at eti satan firmalar hangileri? İl il at eti kanatlı eti satan firmalar listesi haberimizde!

AT ETİ SATAN FİRMALAR!

Tantunimm - Enver ACAR/ Kirazlı Mah., Mahmutbey Cad., No:130/A, Bağcılar/İSTANBUL - Pişmiş Et Tantuni

Tantunimm - Enver ACAR/ Kirazlı Mah., Mahmutbey Cad., No:130/A, Bağcılar/İSTANBUL - Dana Köfte

Kervan Saray Sofrası Mehmet YAVUZ/ Sultan Selim Mah., Sultan Selim Cad., No: 64/B, Kağıthane/ İSTANBUL – Çiğ Tavuk Döner