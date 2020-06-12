At eti satan firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı at eti kanatlı eti satan firmalar listesi arama motorlarında araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemlerinde tespit edilen hileli ürünler duyuruluyor. Halk sağlığını hiçe sayan bu firmalar ifşa edilirken vatandaşlar da bu firmaların hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, at eti satan firmalar hangileri? İl il at eti kanatlı eti satan firmalar listesi haberimizde!
AT ETİ SATAN FİRMALAR!
Tantunimm - Enver ACAR/ Kirazlı Mah., Mahmutbey Cad., No:130/A, Bağcılar/İSTANBUL - Pişmiş Et Tantuni
Tantunimm - Enver ACAR/ Kirazlı Mah., Mahmutbey Cad., No:130/A, Bağcılar/İSTANBUL - Dana Köfte
Kervan Saray Sofrası Mehmet YAVUZ/ Sultan Selim Mah., Sultan Selim Cad., No: 64/B, Kağıthane/ İSTANBUL – Çiğ Tavuk Döner
KANATLI ETİ TESPİTİ
Karakoçlar Et ve Et Ürünleri Gıda İml. İth. İhr. Ltd. Şti./ Tortum Yolu Üzeri, Edip Somunoğlu Mah.,No:259, Yakutiye/ ERZURUM
Çapan Grup Et Gıda Mad. İnş. ve Turz. Tic. Ltd. Şti./ İsmet Paşa Mah., 74 Sok., No:5A/2, Sultangazi/İSTANBUL
Hatipoğlu Gıda Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti./ Fetih Mah., Şeyh Ulema Yahşi Cad., No: 194, Karatay/KONYA
İtimat Et-Ünal ARSLAN/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:28/A, Ümraniye/İSTANBUL
Dağlayan Börek ve Pide Salonu - İbrahim DAĞLAYAN/ Seyrantepe Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad., No:119, Kağıthane/İSTANBUL
Tarihi Marmara Pide - Orhan DEMİRAL/ Aziz Mahmut Hüdayi Mah., Gülfem Sok., No:8/A,Üsküdar/İSTANBUL
Saklı Et ve Sakatat-Abdulhamit SAKLI/Seyhan Mah., 151. Sk., No:10, Yüreğir/ADANA
Kuytu Kebap-Abdulkadir ÇAKIR/Karayvatlar Mah., Cumhuriyet Cad., No:15/A, Bucak/BURDUR
Şehzade Restaurant-Aysun GÜNAY/Oğuzhan Mah., Cumhuriyet Cad., No
Onur Pide-Tayyip ÜNAY/Çavuşlar Mah., Tepecik Caddesi, No:1, Bucak/BURDUR
Halk Döner Kebap SalonuHüseyin GÜNDÜZ/Oğuzhan Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Cad., No:26/Z/1, Bucak/BURDUR
Mutena Gıda Tarım Hay. İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Çiftlik Mah., Gıda Organize San. Bölgesi, No:3, Tekkeköy/SAMSUN
Diltat Gıda İnş. San. Tic.Ltd. Şti./ Yeşilkent Mah., Hacı Bayram Veli Cad., No:36/B, Esenyurt/İSTANBUL
Altınkaya Et ve Et Mamulleri San. ve Tic. A.Ş/Ramazanoğlu Mah., Sanayi Cad., No:16, Pendik/İSTANBUL
Bircan Sucukları Temizlik Mad. Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti./Semercioğlu mah. No:1/A Çukurören Köyü/ZONGULDAK