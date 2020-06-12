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Gıda teröristlerine geçit yok! Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerine aman vermiyor. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasında 69 firmaya ait 136 üründe yaptıkları sahtecilik tek tek listelendi. İşte detaylar…

12.06.2020 10:49 - Son Güncelleme: 12.06.2020 11:18
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda teröristlerine geçit yok! Sahte ürün satan firmalar tek tek listelendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmadan 136 ürünü duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda teröristlerine geçit yok! Sahte ürün satan firmalar tek tek listelendi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda teröristlerine geçit yok! Sahte ürün satan firmalar tek tek listelendi!

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;
• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda teröristlerine geçit yok! Sahte ürün satan firmalar tek tek listelendi!

• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
• Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda teröristlerine geçit yok! Sahte ürün satan firmalar tek tek listelendi!

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

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