Gıda teröristlerine geçit yok! Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti!
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerine aman vermiyor. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasında 69 firmaya ait 136 üründe yaptıkları sahtecilik tek tek listelendi. İşte detaylar…
12.06.2020 10:49
- Son Güncelleme: 12.06.2020 11:18
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
DİĞER GALERİLER