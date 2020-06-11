Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, ihracat ve ithalat fiyat endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.