Koronavirüs sonrası işe dönüşte 4 ay kriteri!

Araştırma ekibi, Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanma olasılığı daha düşük olan gençlerin karantinadan daha önce çıkıp hemen işe geri dönmelerini önerdi. Buna göre, hastalığa karşı daha savunmasız durumda olan yaşça büyükler ve kronik hastalar ise 4 ay sonra işe başlamalı.

Uzmanlar İngiltere'de 6 hafta sonra, küresel olarak ise sonbahar- kış aylarında ikinci bir virüs dalgasının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyorlar.