Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 378,6 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 381,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 379 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 378 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?