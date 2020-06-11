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    • 11.06.2020 19:22
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    Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.155,41 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu. İşte 11 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler...

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çelebi 80,50 83,20 -3,25
    Bim Mağazalar 62,90 64,70 -2,78
    Çemtaş 8,23 8,46 -2,72
    TAV Havalimanları 19,50 20,04 -2,69
    Torunlar GMYO 2,99 3,07 -2,61
    İpek Doğal Enerji 14,06 14,41 -2,43
    Arçelik 16,70 17,08 -2,22
    Reysaş GMYO 5,07 5,18 -2,12
    Anadolu Grubu Holding 18,90 19,30 -2,07
    İş Fin.Kir. 3,86 3,94 -2,03
    Albaraka Türk 1,47 1,50 -2,00
    Pegasus 56,85 58,00 -1,98
    Karsan Otomotiv 1,98 2,02 -1,98
    Vestel 14,66 14,92 -1,74
    Net Holding 2,27 2,31 -1,73
    Tüpraş 87,10 88,60 -1,69
    Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,40 -1,67
    Hektaş 14,25 14,49 -1,66
    İş GMYO 1,89 1,92 -1,56
    Doğan Holding 1,96 1,99 -1,51

    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 11 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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