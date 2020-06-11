Altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip edenler özellikle fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merakla araştırıyor. Düğün salonlarının açılma tarihinin açıklanmasıyla birlikte gözler güncel fiyatlara çevrildi. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 381,80 liradan işlem gördü. Vatandaşlar altın fiyatlarının ne yöne doğru hareket edeceğini merak ederken uzman isimlerden kritik uyarı geldi.

TALEP MART VE ŞUBAT AYINA GÖRE...

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, emtia piyasalarında yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirdi. Bal, orta-uzun vadeli görüşlere göre altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin muhtemel olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde güvenli limanlara talebin mart ve şubat ayına göre zayıflasa da hala gündemde olmaya devam ettiğini bildirdi.