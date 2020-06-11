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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 11:19
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    • 11.06.2020 11:19
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    1000 TL Pandemi Halk-Vakıf- 3-5-10 bin ihtiyaç kredisinde yeni sonuçlar açıklandı! İşte sorgu linki

    Corona virüs salgınının ekonomik anlamda olumsuz etki yaratmaması için temel ihtiyaç desteği kredisi alınan önlemler arasında bulunuyor. Devletin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı ekonomik yardımlar devreye girdi. Hazine ve temel ihtiyaçların karşılanması için kamu ları kanalıyla vatandaşlara 10 bin liraya kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadede kredi kullandırmıştı. Peki temel ihtiyaç kredisi başvuruları sonuçlandı mı? ve Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu, temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuç sorgulama ekranı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Halk-Vakıf-Ziraat Bankası 3-5-10 bin ihtiyaç kredisinde yeni sonuçlar...

    Temel ihtiyaç desteği, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından veriliyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredinin 6 ay ödemesiz dönemi 36 ay ise vade süresi bulunuyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler ise detayları araştırıyorlar. Peki temel ihtiyaç desteği kredi sonuçları nereden sorgulanır?
    Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank orta ve düşük gelir düzeyindeki vatandaşlara 10 Bin Tl, 7.500 Tl ve 5 Bin Tl olmak üzere 3 farklı temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu yaptı. Vatandaşların bir çoğu kredi başvuru sonuçlarını öğrenmek için beklemekteler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan ve başvuru sonucu SMS olarak gelen vatandaşlar 10 Bin TL olarak başvuru yaptıkları kredide 3 Bin Tl olarak onaylanmanın sebebini öğrenmek istemekteler. Bilindiği gibi Ekonomik istikrar Kalkanı açıklamasında açıklanan 3 farklı paket içerisinde Bin Tl kredi yer almıyordu. Bazı bankalar daha sonra resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamada 3 Bin Tl Kredi verdiklerini belirterek 6 ay geri ödemesiz 30 ay ödemeli olarak 0,49 vade oranından yararlandırılacak.

    Halkbank Temel İhtiyaç Destek kredisi Başvuru sorgulamak için tıklayın

    Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama için tıklayın

    Vakıfbank Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama için tıklayın

    3,7 milyon kişi başvurdu,

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç destek kredisi isin 3 milyon 700 bin vatandaşaın başvuruda bulunduğunu ve ödemelerin bu hafta yapılmaya başlanacağı bilgisini verdi. Bakanın açıklamasının ardından bir çok kişi temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucunu merak etmeye başladı.

    Temel İhtiyaç destek kredisi nedir?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları aracılığı ile verilen ve 5 bin lira ile 10 bin lira arası sağlanacak olan 6 ay geri ödemesiz toplam 36 aylık kredi türüdür. Krediye başvurmak için kamu bankalarının internet şubesinden yada mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabilir. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kanalıyla yapılacak başvuruları hane geliri aylık 5 bin liranın altında olan kişileri başvuruda bulunabiliecek.
    Haberler Ekonomi 1000 TL Pandemi Halk-Vakıf-Ziraat Bankası 3-5-10 bin ihtiyaç kredisinde yeni sonuçlar açıklandı! İşte sorgu linki
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