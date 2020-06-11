Temel ihtiyaç desteği, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından veriliyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredinin 6 ay ödemesiz dönemi 36 ay ise vade süresi bulunuyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler ise detayları araştırıyorlar. Peki temel ihtiyaç desteği kredi sonuçları nereden sorgulanır?

Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank orta ve düşük gelir düzeyindeki vatandaşlara 10 Bin Tl, 7.500 Tl ve 5 Bin Tl olmak üzere 3 farklı temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu yaptı. Vatandaşların bir çoğu kredi başvuru sonuçlarını öğrenmek için beklemekteler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de