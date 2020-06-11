Temel ihtiyaç desteği, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından veriliyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredinin 6 ay ödemesiz dönemi 36 ay ise vade süresi bulunuyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler ise detayları araştırıyorlar. Peki temel ihtiyaç desteği kredi sonuçları nereden sorgulanır?
Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank orta ve düşük gelir düzeyindeki vatandaşlara 10 Bin Tl, 7.500 Tl ve 5 Bin Tl olmak üzere 3 farklı temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu yaptı. Vatandaşların bir çoğu kredi başvuru sonuçlarını öğrenmek için beklemekteler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan ve başvuru sonucu SMS olarak gelen vatandaşlar 10 Bin TL olarak başvuru yaptıkları kredide 3 Bin Tl olarak onaylanmanın sebebini öğrenmek istemekteler. Bilindiği gibi Ekonomik istikrar Kalkanı açıklamasında açıklanan 3 farklı paket içerisinde Bin Tl kredi yer almıyordu. Bazı bankalar daha sonra resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamada 3 Bin Tl Kredi verdiklerini belirterek 6 ay geri ödemesiz 30 ay ödemeli olarak 0,49 vade oranından yararlandırılacak.
Halkbank Temel İhtiyaç Destek kredisi Başvuru sorgulamak için tıklayın
Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama için tıklayın
Vakıfbank Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama için tıklayın
3,7 milyon kişi başvurdu,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç destek kredisi isin 3 milyon 700 bin vatandaşaın başvuruda bulunduğunu ve ödemelerin bu hafta yapılmaya başlanacağı bilgisini verdi. Bakanın açıklamasının ardından bir çok kişi temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucunu merak etmeye başladı.
Temel İhtiyaç destek kredisi nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları aracılığı ile verilen ve 5 bin lira ile 10 bin lira arası sağlanacak olan 6 ay geri ödemesiz toplam 36 aylık kredi türüdür. Krediye başvurmak için kamu bankalarının internet şubesinden yada mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabilir. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kanalıyla yapılacak başvuruları hane geliri aylık 5 bin liranın altında olan kişileri başvuruda bulunabiliecek.