SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor. Nissan özellikle Qashgai araçlarında bu konuda hayli iddialı.Yine aynı şekilde günümüzde artık hayatımıza giren araç sürüşümüzü kolaylaştıran otomatik yanan farlar,yağmur sensörü ve çok bölgeli klima bir çok araçta kampanyalar sebebiyle standart. Bu konuda Audi ve VW çok iddialı.

2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor. Hatta öyle ki haftalık hatta günlük bile döviz kuruna göre değişebiliyor.

Otomobil firmaları yılın bu aylarında hedeflerini yakalamak için ciddi indirimler yapıyorlar. Örneğin Opel'de araçlarında ciddi fiyat indirimi yapılırken (10-15 bin TL).cazip kredi olanakları da sunulmakta.