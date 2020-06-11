Yerli üretim ile yerli otomobil kavramları birbirinden ayrı iki kavramdır. Dolayısıyla kamu bankalarından 0.49 oranlı taşıt kredisini kullanabilmek için yerli otomobil olarak geçtiğimiz aylarda lanse edilen TOGG'u beklemek gerekmiyor. Sıfır km otomobil alırken yüzde 0.49 faiz ve 48 ay vade ile 100 bin TL kredi kullanırsanız, aylık 2 bin 397 TL ödemeniz oluyor. Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Peki yerli üretim yapan araç firmaları hangileri? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
TAŞIT KREDİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
Yerli Üretimi Yapılan Binek Araçlar:
Fiat,
Honda,
Hyundai,
Renault Mais,
Toyota
Yerli Üretimi Yapılan Ticari Araçlar:
Fiat,
Ford,
Isuzu,
Karsan,
Temsa,
Otokar,
BMC,
Mercedes,
GAZ
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor. Nissan özellikle Qashgai araçlarında bu konuda hayli iddialı.Yine aynı şekilde günümüzde artık hayatımıza giren araç sürüşümüzü kolaylaştıran otomatik yanan farlar,yağmur sensörü ve çok bölgeli klima bir çok araçta kampanyalar sebebiyle standart. Bu konuda Audi ve VW çok iddialı.
2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor. Hatta öyle ki haftalık hatta günlük bile döviz kuruna göre değişebiliyor.
Otomobil firmaları yılın bu aylarında hedeflerini yakalamak için ciddi indirimler yapıyorlar. Örneğin Opel'de araçlarında ciddi fiyat indirimi yapılırken (10-15 bin TL).cazip kredi olanakları da sunulmakta.
3) Almak istediğiniz aracın mevcut kasasının önümüzdeki yıl değişip ,değişmediğini iyi araştırın. Zira birçok firma 2017 yılında araçlarında ciddi değişiklikler yapacak.Birçok aracın yeni konsepti geliyor. Özellikle araçların ön ve arka görünümlerde gözle görünür farklar olacak. Opel İnsignia, Volvo xc60, Peugeot 3008 çok satan bazı modellerinde yeni yüzleri ile önümüzdeki sene karşımıza çıkacak. Hatta Peugeot yenilenen ve eskisi ile hiç benzeyen tarafı olmayan 3008 modelini şimdiden piyasaya sürdü.
4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.
5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.