Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 2.el araç kredisi başvuru şartları sayfamızda. Bankaların sunduğu taşıt kredileri, otomobil sahibi olmak isteyen pek çok kişinin tercihi. Bu konuda özel bir birikimi olmayan ama yine de araba sahibi olmak isteyenler, bankaların sunduğu araç kredileri ile aydan aya bütçelerini zorlamayan taksitler ödeyerek araba sahibi olabilmekte. Pek çoğumuz için araba alma sürecini kolaylaştıran taşıt kredisi ürünleri 0 araç kredisi ve ikinci el taşıt kredisi olarak ikiye ayrılıyor. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren yapılmaya başlandı.
SIFIR TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci El Taşıt Kredisi Nedir?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İkinci El Taşıt Kredisinde Yaş Sınırı
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.
İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİNDE PATLAMA
Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusu. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalıdır. Sıfır araçlarda kredi kullandırım oranı fatura değeri 100.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70, 100.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için 100.000 TL'ye kadar olan kısmı için yine %70, 100.000 TL'yi aşan kısmı içinse %50 oranında kredi kullandırılır. 2. el araçlar için de bu oranlar söz konusudur fakat hesaplama aracın kasko bedeli üzerinden yapılır.
İKİNCİ EL ONLİNE OTODA FİYATLAR DA SATIŞLAR DA ARTTI
İkinci el online pazarda mayıs ayında araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 38 artış gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.
Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.
Satışlarda geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38'lik artış gözlemlendi.
2020 yılı ilk beş aylık dönemde (ocak-mayıs 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 715 bin 748 adet satış gerçekleşmişti
İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 72 ARTTI
Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen aya göre yüzde 72 artış ile 305 bin 551 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.
İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 14, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş belirlendi.
Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında mayıs ayında 59 bin 298 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Geçen aya göre, B segment payı yüzde 0,6 azalırken, F segment payı yüzde 0,6 arttı.
MAYIS AYINDA FİYATLAR YÜZDE 2 ARTTI
Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de dikkati çekti.
Mayıs ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2 artış gerçekleşti.
2.el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 16,8 artış kaydedildi.
SATIŞLARIN YÜZDE 32'SİNİ 11 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR OLUŞTURDU
Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, mayıs ayında ikinci el online pazarda satışların yüzde 19'unu 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu.
5-10 yaşındaki araçlar satışların yüzde 49'unu oluştururken, 11 ve üzeri yaş araçlar ise satışların yüzde 32'sini temsil etti.
"PAZARIN HAZİRAN AYI İTİBARIYLA DAHA DA CANLANACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ"
INDICATA Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "1 Haziran itibarıyla ülkemizde seyahat yasağının kalkması, piyasaların normale dönmesi, kamu bankalarının ikinci el araçlara uygulayacağını açıkladığı cazip kredi faiz oranı ile ikinci el pazarının haziran ayı itibarıyla daha da canlanacağını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Türkiye dahil 13 ülkede günde 9 milyon online ikinci el araç datasını tarayıp analiz eden INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.
INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.