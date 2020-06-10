Kamuda çalışan işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Kadroya geçen taşeronlar da dahil bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor. Peki 4D'li taşeron işçiler ilave tediye zammı ne kadar? Tediye hangi gün ve tarihte ödenecek? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de