Taşeron ve 4/d'li işçilerin TİS maaş zammı için rakamlar belli oldu mu?

Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiren süreç bu yıl yaşanacak. Kadroya geçmeden önce imzalanan YHK kararına göre maaş zammı alan 4/D 'li işçiler ile halen taşeron olarak çalışan işçilerin 2021 yılı maaş zamları önümüzdeki aylarda belli olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

TİS ERTELENMİŞTİ?

Mart ayında Türkiye 'de görülen korona pandemisi sonrası geçtiğimiz ay bir karar alındı ve toplu sözleşme görüşmeleri ertelendi. 3 aylığına ertelenen TİS görüşmeleri 2020 yılının ikinci yarısına kaldı. Belediyelerde çalışan işçiler için 30 Haziran 2020 günü , diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri 31 Ekim 2020 günü sona erecek. Sözleşmeler sona ermeden önce TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ancak Nisan ayında alınan karar sonrası toplu sözleşme görüşmeleri Temmuz ayına kadar ertelendi.

Normalleşmenin başlaması sonrası TİS görüşmelerinin erken başlaması için bir karar alınır mı bilinmez ancak Temmuz ayından önce TİS görüşmelerinin başlaması beklenmiyor.

TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM MÜJDESİ GELECEK Mİ?

2020 TİS görüşmeleri öncesi taşeron işçilere yüzdelik dilim düzenlemesi ile ek zam beklentisi gündeme gelmişti. Taşeron işçilerin ve sendikaların uzun süredir gündeminde olan yüzdelik dilim düzenlemesi için hatırlanacağı üzere bazı işçiler mahkemelerden olumlu sonuçlar almış, bu sonuçlar diğer taşeron işçileri de umutlandırmıştı. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmazken 2020 TİS görüşmeleri bu noktada kilit olarak gösteriliyor.

BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM

Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.

TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANINA ENFLASYON ETKİSİ

2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan TİS 'e bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.

ERTELEME DUYURUSU

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruda , korona nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelendiğine yer verildi. Bu erteleme duyurusu belediye işçilerini kapsamaktadır. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , korona salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.

TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI

2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.

950 BİN 4/D KAMU TAŞERON İŞÇİYE BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM

Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.

YAPILMASI MUHTEMEL ZM ORANLARI

Yüzde 10 Zam: Taşeron işçilere 2020 enflasyon hedefi artı yüzde 1.5 refah payı.

Yüzde 12 Zam: 2019 yılı enflasyon oranları

Yüzde 15 Zam: 2020 yılı sonunda enflasyonun yüksek çıkması durumunda olabileceği konuşuluyor.

Yüzde 17.5 Zam: Yüzde 4 oranında ki zamların telafisi için bu oranda bir zam yapılabileceği de iddialar arasında.

TEDİYE VE BAYRAM İKRAMİYESİ EĞİTİM YARDIMI

2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.

Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.

En yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.