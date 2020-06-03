TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞME TARİHİ



Corona virüs nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , corona virüs salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

TAYİN HAKKI

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı. KHK ile kadroya alınmalarının ardından mali ve sosyal haklar çizelgesinde yer almayan bu hak için açılan bazı dava örnekleri de bulunuyor. Bu noktada bakanlığın tayin hakkı için çalışma yapmasını isteyen taşeron bu düzenlemenin de yasalaşmasını bekliyorlar.

TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK?



Yeni Ekonomi Programında, eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Özellikle Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.



TAŞERON İŞÇİ YÜKSEK ENFLASYONDAN ETKİLENDİ!



2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'ne bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.