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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 09:03
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    • 10.06.2020 09:03
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    'de yayımlandı! Kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

    'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri belirlendi. Karara göre, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardım sandıkları dışında kalan, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

    Kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

    Özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, Hazine ve tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı.

    'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri belirlendi.

    Karara göre, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardım sandıkları dışında kalan, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı
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