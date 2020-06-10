MART AYINDA TÜRKİYE'NİN İŞ GÜCÜ

Son bir yılda çalışabilir nüfusun 1 milyon 39 bin bin kişi artığını, iş gücüne katılımda benzer bir durumun görülmediğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Mart ayında iş gücüne katılımda gerileme görüyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre iş gücüne katılım 2 milyon 235 bin kişi azalmış. Dolayısıyla iş gücüne katılım oranı da yüzde 48,4'e gerilemiş. Bunun da etkisiyle mart ayında işsizlik oranında bir gerileme görülmüştür." ifadelerini kullandı.