Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.06.2020 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 16:09
    ABONE OL

    Son dakika: ekonomisine koronavirüs darbesi! 'un geliri yüzde 52,3 düştü

    Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ekonomik çöküş içerisinde. Rus şirketi 'un geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi.

    Rusya ekonomisine virüs darbesi! Yarı yarıya düştü!

    Federal Gümrük Servisi verilerine göre, 'un boru hatlarıyla hacmi ise ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe düştü. Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 52,3 azaldı ve 8,3 milyar dolar oldu.

    Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

    Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

    Uluslararası Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Rusya ekonomisine koronavirüs darbesi! Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52,3 düştü
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri