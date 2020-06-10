Gözler o kararda! Sıfır ikinci el araç fiyatlarında indirim bekleniyor! ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır ikinci el araçlarda ÖTV indirimi yapılacak mı? Kamu bankaları tarafından araç alımı yapacak kişiler için uygun faiz oranları krediler sunuldu. Vatandaşlar bu kredilere yoğun ilgi gösterirken, sıfır veya ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar da ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Artan araç fiyatları nedeniyle ÖTV indirimi beklenmeye başlandı. Konuyla ilgili müjdeli haber geçtiğimiz gün açıklanmıştı.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.