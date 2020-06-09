Aktif olarak iş hayatında yer alan işçiler için müjdeli haber! Aylar önce alınan işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı ekonomi gündeminin ilk sırasında yer alıyordu. 17 Temmuz'a kadar devam edecek işten çıkarma yasağında 3 aylık opsiyonun daha kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. Şirketler de kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin opsiyonlarını kullanıyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Habertürk'ün haberine göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen paketin ayrıntıları belli olmaya başladı. Paket kapsamında, kısa çalışma uygulamasından normal çalışmaya dönen işverenlere, İşsizlik Fonu'ndan teşvik verilecek. İşçilerin ücretinin bir kısmı, kısa çalışma süresine paralel olarak fondan karşılanacak. Böylece çalışma hayatında normalleşme süreci hızlandırılacak.