Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak eden emekliler son gelişmeleri merak ediyor. Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyenler bu kapsamda "SSK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.