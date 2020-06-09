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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 00:22
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    • 10.06.2020 00:22
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    Temmuz ayı için geri sayım! 2020 Temmuz SSK Bağ-Kur ne kadar olacak?

    Temmuz ayı heyecanla bekleyen emekliler yapılacak zam oranını öğrenmek istiyor. Özellikle bu konuda en çok araştırılan soru ise "SSK ve Bağ-Kur ne kadar olacak?" sorusu oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 olurken, maaşlarda 275 liraya varan artış göründü. Haziran enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Takvim.com.tr olarak emekli maaş zammıyla ilgili son detayları haberimizde derledik.

    SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak eden emekliler son gelişmeleri merak ediyor. Yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek isteyenler bu kapsamda "SSK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

    SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

    EN ÇOK 6 BİN 304 TL

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

    Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.

    Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.

    TAKVİM MAAŞLARI HESAPLADI

    TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları konusunda fikir sahibi olacak.

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