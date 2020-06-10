Altında dev hedef! İkiye katlanacak

5 MİLYAR DOLARLIK DEĞER OLUŞTU

Milli Piyango ihalesine de değinen Zafer Sönmez, ihalede 5 milyar dolarlık bir değerin oluştuğunu ve işin sahibinin kendileri olduğunu vurguladı. Sadece hizmet satın aldıklarını kaydeden Sönmez, "Bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını sağlıyoruz" dedi.

Muhalefet vekilleri ise, Varlık Fonu'na yönelik eleştirilerde bulundu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Kendi parasına itibar etmeyen bir ülke, kendi ülkesinde bir finans merkezi yapabilir mi? Kamu özel ortaklığında, bütün sözleşmeler dolar üzerinden. Bir profit (kar) merkezi değil, bir lost (kayıp) merkezisiniz. Sadece maaş alıyorsunuz" diye konuştu.