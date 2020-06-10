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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 17:39
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    • 10.06.2020 18:01
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    Son dakika: 'tan OECD toplantısı sonrası flaş açıklama

    Son dakika haberi... : OECD ’nin “ ve ” başlıklı toplantısında, Türkiye’nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık.

    , OECD 'nin "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" toplantısına katıldı.

    Bakan Albayrak, "OECD Bakanlar Konseyi'nin 'İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar' başlıklı toplantısında, Türkiye'nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık" dedi.

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