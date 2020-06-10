TBB Risk Merkezi tarafından nisan ayı bülteni yayımlandı. Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 3 trilyon 250 milyar lira oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı artmaya devam etti.

Nakdi kredilerin 3 trilyon 152 milyar lirası bankalar, 52 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar nisan ayı itibarıyla 184 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 174 milyar lirası bankalara, 5,4 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,6 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 5,4 olurken, bu yılın başından gözlenen gerileme devam etti.

TİCARİ KREDİLER 2,6 TRİLYON LİRA OLDU

Ticari krediler nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2 trilyon 586 milyar liraya yükseldi. Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 10,7'yle inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 8,3'le turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 664 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 21 artarak 664 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 48'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan düşerek yüzde 3,6'ya geriledi.

Aynı dönemde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 32,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

920 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Nisan ayında ihtiyaç kredisini 920 bin kişi, kredi kartını 38 bin kişi ve konut kredisini 13 bin kişi ilk kez kullandı. Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı ise 23 bin oldu.

Bu dönemde İstanbul'da 199 milyar liralık, Ankara'da 64 milyar liralık ve İzmir'de 45 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 62'yle son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.

Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise Ankara, İzmir, Mersin şeklinde sıralandı.