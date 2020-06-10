Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|11,26
|10,24
|9,96
|Doğuş Otomotiv
|12,15
|11,05
|9,95
|Global Yatırım Holding
|3,66
|3,39
|7,96
|Vestel
|14,92
|13,88
|7,49
|Torunlar GMYO
|3,07
|2,88
|6,60
|İş GMYO
|1,92
|1,82
|5,49
|Çimsa
|9,25
|8,84
|4,64
|Güneş Sigorta
|3,84
|3,67
|4,63
|T.S.K.B.
|1,19
|1,14
|4,39
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,87
|4,28
|Yataş
|7,51
|7,22
|4,02
|Özak GMYO
|3,40
|3,27
|3,98
|Tekfen Holding
|15,56
|15,00
|3,73
|Kerevitaş Gıda
|4,20
|4,06
|3,45
|Kardemir (D)
|2,68
|2,60
|3,08
|Anadolu Grubu Holding
|19,30
|18,79
|2,71
|Sasa Polyester
|10,38
|10,11
|2,67
|Şekerbank
|1,26
|1,23
|2,44
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,66
|6,51
|2,30
|Doğan Holding
|1,99
|1,95
|2,05