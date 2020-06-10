Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank duyurulan taşıt kredisinin ardından sıfır ve ikinci el araç fiyatları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hazırlanan taşıt kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Dev kredi kampanyasının duyurulmasıyla birlikte ikinci el araç satışları hareketlendi. Peki, taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte detaylar...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.