Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 374,7 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 376,80 liradan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durum, düğün sezonunun yaklaşmasıyla sorgulanıyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?