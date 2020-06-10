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    • 10.06.2020 13:31
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    'dan Borsa hamlesi! Bunu yapana para cezası yağacak!

    Son dakika haberleri... Başkanı Taşkesenlioğlu "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.Taşkesenlioğlu "Borsa 'a artan ilgiden piyasa dolandırıcılarının da faydalanmak istediğini görüyoruz. Buna geçit vermeyeceğiz." dedi.

    SPK'dan Borsa İstanbul hamlesi!

    Son dakika haberleri... Başkanı Taşkesenlioğlu "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Taşkesenlioğlu "Borsa 'a artan ilgiden piyasa dolandırıcılarının da faydalanmak istediğini görüyoruz. Buna geçit vermeyeceğiz." dedi.

    Taşkesenlioğlu "Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020'nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı." şeklinde konuştu.

    Ayrıntılar geliyor...

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