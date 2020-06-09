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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 10:38
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    • 09.06.2020 10:47
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    ndan büyük iş birliği! Yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak

    ile yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank arasındaki iş birliği, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören devlet iç borçlanma senetlerine ulaşmasını ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak. Yabancı yatırımcı yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları ile her türlü devlet iç borçlanma senedine erişebilecek.

    Yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığının devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile iş birliği yapmasıyla gözler bu mutabakatın uygulanmasına odaklandı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın Euroclear Bank ile vardığı mutabakatla, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak.

    Yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları, her türlü DİBS'e erişmesi için yeterli olacak.

    Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek.

    Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve saklama hizmetlerinde ağırlıklı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile çalışmayı tercih ediyor.

    FİNANSMAN MALİYETLERİNE OLUMLU YANSIYOR
    Analistler, yabancı yatırım fonlarının ilgisinde artışın finansman maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını da belirtiyor.

    Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC'nin araştırmaları, son yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda iş birliği yapan ülkelerin finansman maliyetlerinde düşüş yaşandığını ve 10 yılda gayrisafi yurt içi hasılalarına 3,8 milyar dolar katkı sağladıklarını gösteriyor.

    Yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri, uzun vadeli sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Birçok ülke örneğinde yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri yerel tahvil piyasasıyla başlarken, ilerleyen dönemlerde hisse senedi piyasaları ve özel sektör tahvillerinde de aynı yolun izlendiği görülüyor.
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