Hazine ve Maliye Bakanlığının devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile iş birliği yapmasıyla gözler bu mutabakatın uygulanmasına odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın Euroclear Bank ile vardığı mutabakatla, yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak.

Yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları, her türlü DİBS'e erişmesi için yeterli olacak.

Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek.

Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve saklama hizmetlerinde ağırlıklı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile çalışmayı tercih ediyor.