Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:





"Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.