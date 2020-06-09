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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 09:16
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    • 09.06.2020 09:52
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    Hazine ve açıkladı: Takas ve saklama hizmetleri için ile iş birliği

    Son dakika haberi.... Hazine ve : 'ne () takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu () ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır.

    Hazine, 'ne () takas ve saklama hizmeti verilmesi için ile anlaştı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

    "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.


    "Euroclear Bank saklama özelliği ile yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği
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