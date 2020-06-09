Aile başkanı olması,

Topraksız olması ve ya, yeterli toprağı bulunmaması,

Minimum üç yıldan beri yerleşim yerinin bir köy ya da belde olması şartları aranmaktadır. Fakat yeni çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanununda yapılan değişikliklere göre tarımsal yerleşim hayatına tabi tutulan vatandaşlar için 3 yıl şartı aranmamaktadır. Bunların dışında ise birçok vatandaşın başvuru yapması halinde öncelik; aile bireylerinden hiç toprağı olmayanlara, kendine ait hiç toprağı olmayanlara veya yeterli toprağı bulunmayanlara ve en az 3 yıldır kiracılık, tarım işçiliği veya ortakçılık yapanlara verilmektedir.