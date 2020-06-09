6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,36, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 34,31 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,34 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,17 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.