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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 20:18
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    • 09.06.2020 20:28
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    'tatlı rekabet'i tebrik etti: Harikasınız

    , ''nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti. 'nın "Tek rakibimiz " sözleriyle yaptığı paylaşıma yanıt veren Bakan Albayrak, "Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak 'tatlı rekabet'i tebrik etti

    , ''nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti.

    'nın "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" sözleriyle yaptığı paylaşıma yanıt veren Bakan Albayrak, "Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." ifadelerini kullandı.

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