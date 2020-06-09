



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.



Listede üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5'inci sıradan 4'üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldi.

Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise geçen yıla göre 2 sıra gerileyerek 6'ncı sıraya yerleşti. Bu kurumu 998 milyon dolarla Akbank, 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası, 876 milyon dolarla Yapı Kredi, 875 milyon dolarla Ford Otosan izledi.