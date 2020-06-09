TOKİ bazı illerde konut ve iş yerini açık artırmayla satışa sunacağını internet sitesinden açıkladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenler için yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sunacağını resmi internet sitesinden duyurdu. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU (22 Mayıs 2020)

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.



Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

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