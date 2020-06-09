Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Toplantının hemen ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan "Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız" ifadelerini kullandı. Peki, tamamlayıcı emeklilik sigortası nedir? Tamamlayıcı emeklilik sigortası nasıl olacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİGORTASI NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekle beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız. Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70'e çıkardık." ifadelerini kullandı.