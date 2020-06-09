ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Piyasalarda altın daha yükselir mi sorusunun yerini ise altın düşecek mi sorusu alırken, dolar kurunun etkisi ile gram altın yatırımcısının kaybı daha yüksek oldu. Yeni altın alacaklar fiyat düşüşünün devam edip etmeyeceğini merak ederken, alım için en uygun zaman neresi sorusuna uzmanlar kesin yanıt vermekten kaçınıyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, 1700 dolar altında ons altın için olumsuz senaryo çizmiş ve gram altında 345 TL seviyesinin görülebileceğini aktarmıştı. Altın için dip nokta şurası demekten kaçınan Memiş, altın alacaklara kademeli alım önermişti. Memiş'e göre 370 TL altında alımlar için 365 – 355 – 345 TL örneğinde olduğu gibi kademeli yapılacak alımlar, ortalama maliyet oluşturularak zarar edilme olasılığını azaltmaktadır.

ALTININ KİLOGRAMI 371 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 369,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 599,00 lira, Cumhuriyet altını 2.452,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 369,20 liradan işlem gördü.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Öte yandan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de ırkçılık karşıtı protestoların düzenlendiğini aktardı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.