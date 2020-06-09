Binlerce üreticiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından çiğ süt destek ödemesi nasıl alınır? Çiğ süt desteği başvuru şartları nelerdir? gibi sorulara üreticiler yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere çiğ süt desteklemeleri Nisan ayında üreticilerin hesaplarına yatırılmıştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020'de Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.