Binlerce üreticiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından çiğ süt destek ödemesi nasıl alınır? Çiğ süt desteği başvuru şartları nelerdir? gibi sorulara üreticiler yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere çiğ süt desteklemeleri Nisan ayında üreticilerin hesaplarına yatırılmıştı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020'de Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlıkça gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.
Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık kaydettiren bir yetiştirici-üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacak.
Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.
Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.
Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilecek.
Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.
Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
ÇİĞ SÜT DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir. Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.
Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.
Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan başvurular incelenir. İcmaller askıya asılır ve itiraz süresi tanımlanır. Herhangi bir itiraz durumu söz konusu olmaz ise icmaller kabul edilir. Daha sonra 2. icmal hazırlanır. Hazırlanmış olan İcmal-2'nin arkasından başvuru yapan ve desteklemeden faydalanmaya hak kazanan kişiler için İcmal-3 listesi oluşturulur. Belirlenen sonuçlara göre hazırlanan bu listeler 5 iş günü içerisinde HAYGEM'e iletilir.