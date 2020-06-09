Son dakika: Torba yasaya eklendi! 7 ile yeni destek geliyor

2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için 7296 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da düzenlemeye gidildi.

AFETZEDEYE DESTEK

Kanun geçici 26. maddesinde yapılan ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen değişiklikle depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilen yıkık, ağır ve orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanacak.