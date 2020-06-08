2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

ENFLASYON FARKI ÇIKTI

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşirken, buna göre yüzde 0.57 fark oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57'ye yükseldi.