Piyasaların açılış gününde 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Cuma günü, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 366,9 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 369,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı. Peki, 8 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasaların açılış gününde güncel rakamlar...

8 HAZİRAN ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?