Ücretsiz izin parası ne zaman yatar sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını duyurdu. İşte T.C kimlik numarası son hanesine göre ödeme günleri...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Mayıs ayı ücretsiz izin desteği ödemeleri başladı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödeme yapılacak.