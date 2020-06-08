Temmuz'da memurların hem maaşları hem aile yardımları artacak. Zam tahminlerine göre en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın aile yardımı 500 lirayı bulacak. 5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Peki memurların enflasyon farkında son durum nedir? Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almış ve bu farklar TİS maaş zammına eklenmişti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de