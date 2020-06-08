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    • 08.06.2020 12:24
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    11 Haziran A101 fırsatları! ürünler kataloğu bu hafta neler var? İşte, ürünleri…

    11 Haziran kataloğu yayınlandı! kataloğu bu hafta birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. Her Perşembe günü uygun fiyatlı aktüel ürünleri satışa sunan A101 marketlerinde bu hafta Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV gibi ürünler dikkat çekiyor. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan A101 marketlerinden hesaplı ve uygun fiyatlı alışveriş yapılabiliyor. İşte, ve fiyat bilgisi!

    11 Haziran A101 fırsatları! A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?,

    11 Haziran A101 aktüel katalog! A101 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hesaplı ürünler satışa sunan A101'de bu hafta da yaz tatili için plaj ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünler de bulabilirsiniz. Elektronikten beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden giyime ve gıdaya kadar birçok farlı türde ürünün uygun fiyatlarla satışta olduğu A101 kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

    A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

    Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL

    GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL

    Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL

    Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL

    HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL

    Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL

    Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL

    Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

    Sempatik Yumurtalık 4,95 TL

    Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL

    Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL

    Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL

    Trend Saklama Kabı 7,50 TL

    Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL

    Pipetli Matara 4,95 TL

    Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
    Haberler Ekonomi 11 Haziran A101 fırsatları! A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 11 Haziran ürünleri…
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