11 Haziran A101 aktüel katalog! A101 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hesaplı ürünler satışa sunan A101'de bu hafta da yaz tatili için plaj ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünler de bulabilirsiniz. Elektronikten beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden giyime ve gıdaya kadar birçok farlı türde ürünün uygun fiyatlarla satışta olduğu A101 kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL
Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL
HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL
Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL
Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL
Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
Sempatik Yumurtalık 4,95 TL
Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL
Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL
Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL
Trend Saklama Kabı 7,50 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL
Pipetli Matara 4,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL