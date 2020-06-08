Sadece özel hastanede corona virüs tedavisi gören bir hasta için bir sigorta şirketi o hastaneye 600 bin liraya ödemiştir. Bir başka sigorta şirketi ise başka bir hasta için 160 bin liraya yakın ödeme yapmış, uzun süre yoğun bakım tedavisi gören bir hasta içinde 200 bin liraya yakın ödeme yapılmış.